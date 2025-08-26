L'attaccante ritrova il dialogo con il compagno argentino, la via del gol e ritrova quello che gli era mancato e anche molto di più

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 11:32)

Ai tifosi interisti sono mancati. Lautaro e Thuram si sono fatti rivedere nella partita contro il Torino: "La ThuLa perfettamente connessa, sul campo e sul tabellino dei marcatori, al primo atto della stagione è una novità assoluta. Non era successo nell’anno della stella, quando a prendersi la scena era stato Lautaro, e nemmeno un anno fa, quando Marcus si era vestito da bomber nell’attesa che il capitano ritrovasse il passo dei tempi migliori, e più in generale non succedeva da 218 giorni, 3-1 all’Empoli del 19 gennaio, un gol l’argentino e uno il francese. La perfezione si è materializzata alla terza annata insieme, la più difficile sulla carta, dopo la coda amara del 2024-25 e la crisi di coppia al Mondiale americano", si legge su La Gazzetta dello Sport che parla dei due giocatori.

E la coda amara era dovuta anche a quello sfogo di Lautaro dopo il Mondiale per Club che aveva investito i suoi compagni di spogliatoio tra cui Calhanoglu, che poi aveva replicato sui social e aveva innescato il like proprio dell'attaccante francese che aveva fatto preoccupare tutti. Ma come, la coppia più amata così divisa? E invece no. Perché l'intesa sembra sempre quella. «Abbiamo parlato tanto tra di noi il mister ci sta dando una grandissima mano. Il gol? Ne ho fatti di più belli ma conta che la palla entri...», ha raccontato proprio il capitano a proposito.

Un dialogo che è servito e ha portato una buona notizia in casa Inter: la squadra sarà pure un cantiere aperto come dice Chivu, ma "lì davanti è già un luna park, perché i due pilastri sono già piantati nel cuore dell’area, e anche l’ultimo arrivato Ange-Yoan Bonny non ha perso tempo", si legge. "Pio Esposito, in tribuna per squalifica, ha applaudito le meraviglie dei compagni e poi ha fatto due conti: per farsi spazio nell’attacco dell’Inter, occorre tenere il passo. Occorre approcciare con la grinta di capitan Lautaro, assatanato sotto la curva dopo il gol e poi uomo assist per la prima gioia di Bonny. E occorre aggredire la partita con la fame di Thuram, che in una sola notte ha cancellato le fatiche della seconda parte dello scorso campionato, sintetizzate così da Bastoni, con grande ironia: «Marcus negli ultimi sei mesi dello scorso anno aveva scelto di andare in vacanza… Sono felice per lui»". Bastoni, gol, assist e ironia sincera. Vale un mezzo voto in più in pagella.

Gol e non solo — Thuram il migliore della gara insieme a Sucic perché usa la testa, si guarda attorno, sa che ha altri attaccanti vicino che possono motivarlo ed aiutarlo a ritrovarsi. Oltre ai gol c'è stato di più: "Movimenti intelligenti, sponde da rifinitore e idee da regista offensivo, più un’intesa parecchio interessante con Sucic: il deb croato gli ha apparecchiato il primo gol con una imbucata da cinema, Marcus ha provato a restituirgli il favore un paio di volte. Il tutto sotto gli occhi di papà Lilian e del fratello juventino Khephren, indicati da Marcus dopo il gol di testa, come a dire: ho segnato così, avete visto?". Gli interisti sperano di rivederlo ancora. E ancora.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)