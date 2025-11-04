Lautaro è a secco da qualche gara, ma il suo apporto in termini di corsa e sacrificio non manca mai. È il capitano che trascina la squadra

Andrea Della Sala Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 08:32)

Lautaro è a secco da qualche gara, ma il suo apporto in termini di corsa e sacrificio non manca mai. È il capitano che trascina la squadra anche nei momenti difficili. E presto tornerà anche a segnare.

"Non può esistere un caso, semmai esiste la casualità: che Lautaro non segni da quattro partite di campionato è un’anomalia statistica. È un trend insolito di inefficacia realizzativa. Ma nessuno all’Inter pensa di discutere la centralità del capitano, semplicemente travolgente due settimane fa a Bruxelles in Champions. «È un esempio, è un trascinatore» ha ricordato Chivu dopo la vittoria di Verona. In effetti, riguardando le immagini dell’autogol amico, Lautaro è il primo a esultare come se fosse stato lui a piazzare il pallone in porta. Si gira subito verso il settore ospiti, urlando senza freni inibitori e arringando i tifosi per condividere la gioia insperata dell’ultimo secondo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Sono segnali di coinvolgimento totale, di immersione nel ruolo, scevri dalle difficoltà quotidiane che capitano a tutti i calciatori. Lautaro in fondo sta pagando anche lo stress: dal 27 settembre, quando ha superato i problemi alla schiena, ha giocato sempre. Con l’Inter, in Italia e in Europa, e con la nazionale argentina, dall’altra parte del mondo. Più viaggi che allenamenti. È l’unico, insieme a Bastoni, a essere sempre stato scelto nella formazione titolare nelle ultime 8 partite. Gli si può perdonare una flessione nel rendimento senza metterne in discussione il valore e l’abnegazione".

Champions — "Domani peraltro Lautaro si riaffaccia alla Champions, che è il suo territorio di caccia: nel 2025 è stato finora l’attaccante più prolifico nella competizione con 11 gol, gli stessi di Harry Kane che è un’eccellenza nel settore bomber. In questo inizio di stagione, ascoltando la musica delle stelle, ha segnato 3 reti, una ogni 42 minuti giocati. Contro i misteriosi kazaki del Kairat proverà a migliorare i suoi numeri, con l’obiettivo di scalare le classifiche all time dell’Inter. Ma se anche Chivu preferisse tenerlo in panchina, non lo farebbe ovviamente per punirlo. Semmai per proteggerne corpo e mente in vista di una partita molto più impegnativa, domenica prossima a San Siro contro la Lazio".

Riferimento — "A 28 anni, Lautaro ha acquisito un carisma tale da meritare il rispetto e l’ammirazione di tutti i compagni di lavoro. Persino Calhanoglu, uno dei calciatori più in forma, ha messo da parte le incomprensioni estive per ripristinare un’intesa, almeno tecnica, con il principale riferimento dello spogliatoio. I giovani attaccanti Bonny e Pio invece lo osservano in allenamento, nel tentativo di acquisirne i segreti, ricevendo in cambio molti consigli: Lautaro è capitano anche in questo, nell’apertura mentale verso i nuovi talenti. Li sprona, li incoraggia immedesimandosi nel loro entusiasmo. Quando arrivò all’Inter dall’Argentina aveva 21 anni, più o meno l’età dei virgulti appena svezzati: aveva davanti un connazionale assai reclamizzato, Mauro Icardi, pure lui all’epoca capitano. Eppure seppe ritagliarsi in fretta un posto nelle preferenze di Spalletti (6 gol nel primo campionato di Serie A) anche grazie all’amico, che lo aiutò a inserirsi prima di andare allo scontro con l’allenatore. Oggi Lautaro sarebbe contento se Bonny e Pio riuscissero a imporsi nell’Inter con il loro ambizioso garbo. Nel suo caso però il feeling con Chivu è così forte da non poter essere scalfito. Non dalla concorrenza e tantomeno da due settimane senza gol", chiude Gazzetta.