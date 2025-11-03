Dopo la vittoria di Verona, Cristian Chivu è stato chiaro su Lautaro Martinez: Sky Sport spiega cosa c'è dietro il momento del Toro

Alessandro Cosattini Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 17:52)

Dopo la vittoria di Verona, Cristian Chivu è stato chiaro su Lautaro Martinez. ”Lautaro non segna solo da una settimana, a Bruxelles aveva segnato: non dobbiamo fare un caso. Dal punto di vista di impegno e leadership è un esempio per tutti, non è facile per tutti giocare ogni tre giorni.

Non dimentichiamoci che una settimana senza fare gol non è un dramma e non lo è neanche per lui, che lavora sodo e si mette a disposizione”, ha detto l’allenatore nerazzurro. Sky Sport ha parlato così del numero 10 interista.

“Lautaro Martinez non è brillantissimo per le troppe partite giocate e i troppi viaggi, non è nel migliore dei suoi momenti”, ha detto l’inviato di Sky in merito al momento dell’argentino. Nessun caso, ma sono questi due i motivi dietro alle ultimissime prestazioni leggermente sottotono.