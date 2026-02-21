FC Inter 1908
La probabile formazione in vista della sfida di Lecce, in programma allo stadio Via del Mare oggi alle ore 18
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dal Lecce a… Lecce. Andy Diouf si scalda in vista della sfida contro i salentini, in programma oggi alle 18.

Emergenza a centrocampo per Cristian Chivu, che deve rinunciare agli squalificati Calhanoglu e Barella. Sucic e Mkhitaryan sono reduci dalla sfida di Bodo, con l’armeno tornato spremuto dalla trasferta norvegese dopo la seconda gara di fila.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe toccare proprio all’ex Lens, questa volta in mediana:  il francese in campionato ha giocato solo una volta da titolare, come esterno destro.

Davanti a Sommer, la linea a tre sarà composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, con Bastoni inizialmente in panchina.

Sulle corsie laterali Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre come in mezzo Zielinski ha recuperato e sarà in cabina di regia, con Diouf e Frattesi alle sue spalle.

In avanti tocca a Pio Esposito e Thuram alla luce dell’infortunio di Lautaro Martinez, che terrà fuori circa un mese il capitano nerazzurro.

