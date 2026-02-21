Emergenza a centrocampo per Cristian Chivu, che deve rinunciare agli squalificati Calhanoglu e Barella. Sucic e Mkhitaryan sono reduci dalla sfida di Bodo, con l’armeno tornato spremuto dalla trasferta norvegese dopo la seconda gara di fila.

Davanti a Sommer, la linea a tre sarà composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, con Bastoni inizialmente in panchina.

Sulle corsie laterali Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre come in mezzo Zielinski ha recuperato e sarà in cabina di regia, con Diouf e Frattesi alle sue spalle.