"L’assenza prolungata di Lautaro Martinez non solo chiameranno gli straordinari Marcus Thuram, col francese che partirà titolare sia questa sera a Lecce, che chiaramente martedì nel ritorno europeo contro i norvegesi a San Siro, ma il figlio d’arte dovrà pure affrontare una sorta - letteralmente - di prova del (e da) 9. “Tikus”, per ovvie ragioni, cercherà nelle prossime settimane di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo dell’Inter: meglio se con realizzazioni e assistenze, sicuramente con prove di alto livello. È dunque chiamato a più prestazioni da campione e da leader, per certificarne così l’accezione di top player. Thuram, punto fisso e di riferimento là davanti, da cui Chivu pretende tantissimo - l’attaccante è attenzionato, secondo quanto riportato in Spagna, dal Barcellona -, non dovrà quindi far rimpiangere più di tanto l’assenza di Lautaro", sottolinea Tuttosport.