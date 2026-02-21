Con l'infortunio di Lautaro saranno tutti chiamati agli straordinari in attacco. Rimangono tre giocatori da ruotare nei vari impegni per i due posti nel reparto offensivo. C'è un giocatore da cui Chivu si aspetta tantissimo.
Inter, senza Lautaro straordinari per tre. C’è un giocatore da cui Chivu pretende tantissimo
"L’assenza prolungata di Lautaro Martinez non solo chiameranno gli straordinari Marcus Thuram, col francese che partirà titolare sia questa sera a Lecce, che chiaramente martedì nel ritorno europeo contro i norvegesi a San Siro, ma il figlio d’arte dovrà pure affrontare una sorta - letteralmente - di prova del (e da) 9. “Tikus”, per ovvie ragioni, cercherà nelle prossime settimane di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo dell’Inter: meglio se con realizzazioni e assistenze, sicuramente con prove di alto livello. È dunque chiamato a più prestazioni da campione e da leader, per certificarne così l’accezione di top player. Thuram, punto fisso e di riferimento là davanti, da cui Chivu pretende tantissimo - l’attaccante è attenzionato, secondo quanto riportato in Spagna, dal Barcellona -, non dovrà quindi far rimpiangere più di tanto l’assenza di Lautaro", sottolinea Tuttosport.
