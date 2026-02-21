Ieri Lautaro si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento al soleo: tempi di recupero stimati attorno ai 30 giorni, tenuto conto anche che Calhanoglu ha avvertito lo stesso infortunio l'11 gennaio contro il Napoli ed è rientrato il 14 febbraio contro la Juventus.

Getty ImagesGià all'andata, comunque, contro il Lecce non è stata una partita semplice per i nerazzurri che hanno vinto 1-0 grazie al gol di Pio Esposito nel finale. "Il tecnico rumeno sa che si gioca molto, l'idea di mandare il Milan anche solo per una notte a meno 10 darebbe il senso del dominio al campionato nerazzurro, in qualche modo smorzando anche l'attesa per il derby. Bodo ha lasciato ferite che l'Inter proverà a curare martedì, e può riuscirci anche senza Lautaro. Il campionato è il primo obiettivo della squadra, alcuni giocatori ne hanno anche parlato apertamente. Non così Oaktree, però, che sui ricavi dalla Champions conta Champiots parecchio per la gestione della società", chiosa il quotidiano.