Il quotidiano torna sulla sconfitta con il Bodo e parla delle assenze nella gara con il Lecce sulla quale i nerazzurri devono concentrarsi per tenere a distanza il Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 15:02)

"Delle tre sconfitte italiane nella due giorni di Champions, quella dell'Inter è la più brutta, anche più di quella della Juventus, più larga nei numeri ma subita da un avversario di più alto livello. Eppure la figuraccia nerazzurra resta quella più facilmente rimediabile nella sfida di ritorno. Si, Sì, figuraccia cos'altro sennò? Dell'Inter capolista in Serie A e di tutto il calcio italiano, ancora battuto dalla Norvegia, anche se nel Bodo Glimt (secondo nell'ultimo campionato nazionale) giocano solo un titolare (Berg) e una riserva (Hauge) della squadra che ci ha costretto agli spareggi mondiali". Così il quotidiano Il Giornale parla ancora della sconfitta nerazzurra a Bodo.

"Non può essere un'impresa - si legge nello stesso articolo - superare in 2 partite il Bodo Glimt. Semmai, impresa al contrario è stato perdere per 3-1 all'andata, pur col dato oggettivo di un campo irregolare, del quale l'Inter si è lamentato ufficialmente con l'Uefa. Giorni difficili per Chivu, nonostante il vantaggio in campionato sia diventato ampio. Dagli scivoloni dialettici sul caso Bastoni, gravi perché reiterati, alla più brutta partita europea degli ultimi 5/6 anni (occorre risalire al biennio Conte). Lo scudetto è l'obiettivo vero della stagione nerazzurra, ma gli ottavi di finale sono il traguardo minimo e sono vitali per il bilancio. Guadagnati finora 71 mln a fronte dei 132 incassati nella passata stagione. Oaktree non sarebbe contenta".

Arriva ora la partita di Lecce nella quale non ci sarà Lautaro, infortunato, e nella quale Chivu non avrà per squalifica né Calhanoglu(pure infortunato) e Barella. Secondo il Giornale potrebbero esserci problemi anche per Akanji e Zielinski. I giallorossi vengono da due vittorie in campionato e l'Inter dovrà cercare di batterli per tenere lontano il Milan impegnato in casa col Parma. Ci sarà quindi un centrocampo inedito e anche in attacco, senza capitan Lautaro, dovranno cavarsela Thuram, Esposito e Bonny.

(Fonte: Il Giornale)