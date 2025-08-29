"Tra le italiane se c'è una squadra che sa come gestire le otto partite della "fase campionato", questa è sicuramente l'Inter. E vero che al posto di Inzaghi adesso c'è Chivu, ma la squadra è praticamente la stessa - anzi, si è addirittura rinforzata con giovani forti - che nella scorsa edizione è arrivata quarta nel girone unico ed è poi caduta soltanto in finale. In attesa di scoprire le date precise di ogni incontro - la "fase campiona-to" si giocherà tra il 16 settembre 2025 e il 28 gennaio 2026 - l'Inter può già pensare al percorso che l'attende: in casa affronterà Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty (come le altre italiane ha sventato il pericolo della trasferta ai confini del mondo), in trasferta invece l'aspettano Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union SG", scrive Libero.