Petar Sucic già in corsa di sorpasso: si è subito preso la scena e Chivu pensa di confermarlo per Inter-Udinese, ecco chi rischia

Alessandro Cosattini Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 09:32)

Petar Sucic già in corsa di sorpasso. Il nuovo arrivato di casa Inter si è preso la scena all'esordio in campionato contro il Torino e Cristian Chivu è pronto a confermarlo anche contro l'Udinese secondo La Gazzetta dello Sport:

"Petar Sucic è un ventunenne che non usa i social: per sapere come sta e cosa fa, i suoi follower devono aspettare che l’Inter giochi e poi guardare in mezzo al campo. Lo hanno trovato lì, nel motore nerazzurro, alla prima di campionato contro il Torino, e novanta minuti sono bastati per capire che sì, la cosa si ripeterà molto spesso, molto probabilmente già a partire da domenica sera, quando l’Inter incrocerà l’Udinese.

Già aria di sorpasso e chi rischia — Perché il gioiellino croato sbarcato da Zagabria non ha solo conquistato San Siro al primo appuntamento, si è anche portato avanti col lavoro nel grande traffico del centrocampo interista. E allora, mentre Calhanoglu bussa alla porta di Chivu per riprendersi il posto alla guida della manovra, mentre Frattesi aumenta il ritmo degli allenamenti per salire di condizione e l’ultimo arrivato Diouf prosegue nel corso accelerato di Inter, Sucic si prepara a mettere la freccia su Mkhitaryan e a sgusciare via veloce dall’ingorgo della mediana. Ancora col naso davanti agli altri, se il sorpasso gli riuscirà davvero: squadra che vince si cambia, non potrebbe essere altrimenti perché Calha era e resta il play titolare del 3-5-2 nerazzurro, ma a fargli posto potrebbe non essere il giovane Petar.

Del resto, la sua duttilità è stata la chiave per fare centro con Chivu, fin dai primi allenamenti negli Stati Uniti. Il bello di Sucic è che idee e giocate non risentono degli eventuali cambi di posizione: il croato può giocare sul centrodestra come ha fatto egregiamente col Torino mandando a segno Thuram (partita durante la quale si è anche alternato a Barella in regia) oppure traslocare dalla parte opposta, come negli anni alla Dinamo, in nazionale e in qualche apparizione estiva con l’Inter. Quella in casa del Monaco di inizio agosto può essere indicativa in vista di dopodomani: Chivu aveva schierato Barella e Sucic ai fianchi di Calha, poi il rosso al turco ha fatto saltare i piani.

Cosa dà Sucic all'Inter — Quel che è certo è che un’Inter con Sucic ancora titolare guadagnerebbe anche sotto l’aspetto del dinamismo: il croato è stato il centrocampista che ha corso più di tutti al debutto (siamo sui 12 chilometri) e lo stesso Chivu si è detto sorpreso dalla sua voglia di mordere gli avversari: «Oltre all’intensità e alla maturità, ha tirato fuori una bella aggressività nell’andare a duello, era qualcosa che fino a ora non avevo ancora visto». Un’altra notte da titolare e staremo a vedere se c’è dell’altro", si legge.