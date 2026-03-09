Riccardo Trevisani non usa giri di parole per commentare il mancato rigore assegnato all'Inter per fallo di mano evidente di Ricci nel derby. Ecco il parere del giornalista a Pressing: "E' una cosa imperdonabile di Abisso e Di Bello, il rigore di Bisseck in Inter-Lazio l'anno scorso è identico.

Guarda il braccio di Bisseck, fa lo stesso movimento identico. Solo che a Inter-Lazio c'erano Di Paolo e Guida che sono più bravi di Abisso e Di Bello. La partita è stata arbitrata molto bene da Doveri, è che in sala VAR gli hanno combinato una cosa senza logica".