Repubblica: “Chivu non può non farsi queste due domande dopo il derby”

"Si allunga a sette derby il digiuno dell'Inter: due pareggi e cinque sconfitte. Chivu non può non farsi alcune domande. Ha senso lasciare il giovedì libero ai propri giocatori nella settimana più attesa? E non sarebbe forse stato meglio riunirli in ritiro alla vigilia, come ha fatto il suo avversario?

Per il resto, ai nerazzurri resta il rimpianto di una partita in cui hanno tenuto la palla, ma senza sapere cosa farne. Suona come una beffa il gol del pareggio di Carlos Augusto nel recupero, segnato però a gioco fermo. E restano le timidi proteste per un mani in area di Ricci sull'ultimo affondo. «Il braccio è largo, si poteva fare un check?», ha detto Dimarco alla fine. «Mi hanno detto che Var e Avar hanno controllato — fa eco Chivu — non c'è niente da dire»"