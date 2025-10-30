Due clamorosi rigori non concessi all'Inter nella vittoria di ieri sera contro la Fiorentina. Si sofferma su questo e sulla grande prestazione dei nerazzurri l'edizione odierna di Libero: "L’Inter contro De Gea, perché la Fiorentina non è pervenuta e sarebbe il caso che Pioli ne pagasse le conseguenze.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Libero duro: “Esposito cinturato due volte da Comuzzo! Caro Rocchi, la confusione regna sovrana”
news
Libero duro: “Esposito cinturato due volte da Comuzzo! Caro Rocchi, la confusione regna sovrana”
Due clamorosi rigori non concessi all'Inter nella vittoria di ieri sera contro la Fiorentina: ecco cosa scrive Libero
Il portiere spagnolo le para tutte, allora serve un tiro da fuori area di Calhanoglu. Arriva così al 66’ il gol che sblocca una gara fin lì dominata dai nerazzurri. La mentalità dell’Inter di Chivu si nota subito dopo il vantaggio: niente speculazioni, si va alla ricerca del raddoppio che arriva cinque minuti dopo con un gioiello di Sucic: dribbling di suola e tiro che vale il 2-0.
Nel finale Calhanoglu su rigore fa doppietta e firma il definitivo 3-0 che vale l’aggancio al Milan al secondo posto. Prima Esposito veniva cinturato due volte da Comuzzo, graziato con generosità da parte di Sozza (la confusione arbitrale regna sovrana, caro Rocchi)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA