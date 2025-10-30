Un gol da cineteca per Petar Sucic, che trova la prima gioia con la maglia dell'Inter nella maniera migliore.
Pagelle GdS, Sucic prende 7,5: “Prende fiducia fino a progettare un gol da fuoriclasse”
E la Gazzetta dello Sport lo celebra così, con un ottimo 7,5 in pagella:
"Titolare per la prima volta nel mese di ottobre, sembra più determinato nei duelli. E prende fiducia man mano, fino a progettare un gol da fuoriclasse".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
