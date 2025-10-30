FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Pagelle GdS, Sucic prende 7,5: “Prende fiducia fino a progettare un gol da fuoriclasse”

news

Pagelle GdS, Sucic prende 7,5: “Prende fiducia fino a progettare un gol da fuoriclasse”

Pagelle GdS, Sucic prende 7,5: “Prende fiducia fino a progettare un gol da fuoriclasse” - immagine 1
Un gol da cineteca per Petar Sucic, che trova la prima gioia con la maglia dell'Inter nella maniera migliore
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un gol da cineteca per Petar Sucic, che trova la prima gioia con la maglia dell'Inter nella maniera migliore.

Pagelle GdS, Sucic prende 7,5: “Prende fiducia fino a progettare un gol da fuoriclasse”- immagine 2
Getty Images

E la Gazzetta dello Sport lo celebra così, con un ottimo 7,5 in pagella:

Pagelle GdS, Sucic prende 7,5: “Prende fiducia fino a progettare un gol da fuoriclasse”- immagine 3
Getty

"Titolare per la prima volta nel mese di ottobre, sembra più determinato nei duelli. E prende fiducia man mano, fino a progettare un gol da fuoriclasse".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Inter, esame superato per Bisseck. Yann giganteggia da centrale. E Chivu potrebbe…
Inter, ieri Martinez ad Appiano. Marotta chiama la famiglia della vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA