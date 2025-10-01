Libero / EuroInter, tris allo Slavia: Acerbi sicurezza, Dumfries e Lautaro…

“La formazione di Chivu sta facendo il suo, consapevole di poter sfruttare un inizio di calendario certamente non proibitivo” scrive Libero.

Oltre a capitan Lautaro Martinez (7: "La doppietta più facile della sua carriera, sfruttando prima il folle passaggio di Stanek, poi un assist di Bastoni, per buttarla dentro sempre con la porta libera. Gol, comunque, meritati per lo spirito con cui scende in campo. Ora sono due i suoi centri in Champions League, che diventano quattro considerando anche il campionato"), i migliori in casa nerazzurra sono Acerbi ("Tanto del merito del gol del raddoppio va attribuito a lui, per come avvia l’azione, grazie al contrasto vinto con Provod, e per come la prosegue, con una bellissima progressione offensiva. Sicurezza") e Dumfries ("L’olandese non sfrutta subito una ghiotta occasione per segnare, ma si rifà poco dopo, firmando il 2-0 grazie a un taglio dei suoi. Un gol in Champions League, un gol in Serie A, per cominciare bene la stagione").