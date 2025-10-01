"Il calcio di adesso contro quello di prima. Il gioco frenetico e verticale dell'epoca degli highlight, contro un catenaccio antico, da tv in bianco e nero. Tra Inter e Slavia Praga, oltre che tre reti di scarto, passa un'era evolutiva del pallone. L'antiquario Trpisovsky, da nove anni sulla stessa panchina, a San Siro ha tentato una difesa anacronistica dell'area, che Lautaro ha coerentemente scardinato con un gol che viene da lontano. Quasi una citazione.