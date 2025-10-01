Buona anche la seconda per l'Inter di Cristian Chivu in Champions League. Sulla vittoria dei nerazzurri torna anche La Repubblica in edicola questa mattina. Si legge infatti:
Repubblica – L’Inter batte un catenaccio in bianco e nero. Il primo gol è una citazione
"Il calcio di adesso contro quello di prima. Il gioco frenetico e verticale dell'epoca degli highlight, contro un catenaccio antico, da tv in bianco e nero. Tra Inter e Slavia Praga, oltre che tre reti di scarto, passa un'era evolutiva del pallone. L'antiquario Trpisovsky, da nove anni sulla stessa panchina, a San Siro ha tentato una difesa anacronistica dell'area, che Lautaro ha coerentemente scardinato con un gol che viene da lontano. Quasi una citazione.
Un colpo velenoso alla Benito Lorenzi, ancor prima che alla Peiró: il portiere Stanek cincischia con la palla, lui compare dal nulla, gliela ruba e la mette in rete. Rapina, come si chiamava una volta, e uno a zero alla mezz'ora. È cominciata così la costruzione della quarta vittoria consecutiva dell'Inter tra campionato e Champions, con un solo gol subito nella serie, segno che dopo la rocambolesca sconfitta di Torino 4-3 la squadra di Chivu si è registrata, soprattutto quando tocca difendere".
