FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Bologna-Inter, le pagelle: L. Henrique non determina. Diouf crea più grattacapo

news

CdS – Bologna-Inter, le pagelle: L. Henrique non determina. Diouf crea più grattacapo

CdS – Bologna-Inter, le pagelle: L. Henrique non determina. Diouf crea più grattacapo - immagine 1
I giudizi del quotidiano sulla gara di Supercoppa Italiana che i nerazzurri hanno perso ai rigori contro il Bologna
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Andy Diouf meglio di Luis Henrique. Le pagelle del Corriere dello Sport parlano della prestazione dei due giocatori dell'Inter nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Al calciatore brasiliano è stato assegnato un cinque e mezzo: "Comincia forte, ma poi con il passare dei minuti non determina molto. Impegna Ravaglia a inizio secondo tempo".

CdS – Bologna-Inter, le pagelle: L. Henrique non determina. Diouf crea più grattacapo- immagine 2
Getty Images

6.5 invece al compagno di squadra: "Manda Miranda sul piede debole e di conseguenza gli crea più di un grattacapo". 5 a Bisseck: "Parte bene, coprendo con la sua forza Bernardeschi, ma commette il fallo di mano che portano il Var e Chiffi a concedere il rigore" "De Vrij 6 fa avvertire sempre la sua fisicità nei confronti di Castro sia a palla a terra che a palla in aria. Nel finale sbaglia di testa un gol che sembrava fatto. Bastoni 6 Da grande calciatore qual è prima ruba palla a Orsolini poi disegna un pallone d’oro per Thuram consentendogli di portare in vantaggio l’Inter", scrive il Corriere dello Sport sui due difensori. 

E dà sei e mezzo a Barella che è "una presenza sempre propositiva anche se ha fatto fatica per superare l’aggressività dei rossoblù di Italiano". Zielinski 6 Costruttivo, sa sempre cosa fare e anche come farlo quando ha il pallone tra i piedi. Cinque a Bonny: "Quando giocava nel Parma di Chivu fece dannare i difensori del Bologna, che ieri sera gli hanno preso le misure", conclude il quotidiano sportivo.  

(Fonte: cds)

Leggi anche
Oriali-Allegri, spunta nuovo retroscena: “Chi c’era, assicura che Lele nel tunnel ha...
CdS – Bologna-Inter, Chiffi da 4.5. Lo salva Maresca al VAR

© RIPRODUZIONE RISERVATA