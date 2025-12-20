6.5 invece al compagno di squadra: "Manda Miranda sul piede debole e di conseguenza gli crea più di un grattacapo". 5 a Bisseck: "Parte bene, coprendo con la sua forza Bernardeschi, ma commette il fallo di mano che portano il Var e Chiffi a concedere il rigore" "De Vrij 6 fa avvertire sempre la sua fisicità nei confronti di Castro sia a palla a terra che a palla in aria. Nel finale sbaglia di testa un gol che sembrava fatto. Bastoni 6 Da grande calciatore qual è prima ruba palla a Orsolini poi disegna un pallone d’oro per Thuram consentendogli di portare in vantaggio l’Inter", scrive il Corriere dello Sport sui due difensori.

E dà sei e mezzo a Barella che è "una presenza sempre propositiva anche se ha fatto fatica per superare l’aggressività dei rossoblù di Italiano". Zielinski 6 Costruttivo, sa sempre cosa fare e anche come farlo quando ha il pallone tra i piedi. Cinque a Bonny: "Quando giocava nel Parma di Chivu fece dannare i difensori del Bologna, che ieri sera gli hanno preso le misure", conclude il quotidiano sportivo.