"Ai tempi del var, il lunedi è giorno interlocutorio in attesa del martedì. E perché proprio il martedì? Perché c'e Open Var, celebre trasmissione dove gli arbitri (o meglio, i vertici arbitrali) si auto-assolvono et voilà, ci vediamo la settimana prossima. Che poi ormai non c'è più nemmeno bisogno di accendere la tv, perché i ben informati già sanno quel che pensano i grandi capi della fischietteria, celeri a diffondere il verbo (per lo più auto-assolutorio) agli amici degli amici", scrive il giornalista sul quotidiano.

"Il dato di fatto è che, ormai, il resoconto settimanale non è sufficiente per rasserenare i tifosi e il motivo è persino banale: non ci si fida più. Prendete il caso dell'altro giorno al Franchi: tocco di mano di Pongracic in piena area e Colombo che lascia correre. Nelle ore successive abbiamo sentito esperti arbitrali che «no, quello non è mai rigore», altri che «sì, quello è certamente rigore», altri ancora che «beh, siamo di fronte a un caso limite», altri ancora che «quella è palla inattesa, mai rigore» e altri ancora che ma inattesa de che che arrivava dagli Uffizi?»", aggiunge sulle varie opinioni del giorno dopo che alla fine non hanno messo d'accordo nessuno. Si discuterà del rigore non dato ancora e anche quando in Open VAR non sarà riconosciuto come errore chiaro.