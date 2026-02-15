FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Libero – Il Derby d’Italia peggiore degli ultimi 5 anni! L’Inter gode ma…

news

Libero – Il Derby d’Italia peggiore degli ultimi 5 anni! L’Inter gode ma…

Libero – Il Derby d’Italia peggiore degli ultimi 5 anni! L’Inter gode ma… - immagine 1
L'analisi di Libero dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus: il quotidiano ha commentato anche il rosso a Kalulu
Matteo Pifferi Redattore 

"Succede di tutto nel derby d'Italia peggiore dell'ultimo lustro, anche se il 3-2 che fa godere l'Inter può suggerire altro, e molto di quanto succede è brutto: tantissimi errori sia dei giocatori sia dell'arbitro La Penna". Apre così l'articolo di Libero sulla vittoria dell'Inter contro la Juventus.

Libero – Il Derby d’Italia peggiore degli ultimi 5 anni! L’Inter gode ma…- immagine 2
Getty Images

"Il primo gol dell'Inter nasce da una clamorosa papera di Di Gregorio che ha tempi di reazione biblici sul tiro di Luis Henrique deviato da Cambiaso. Il pareggio della Juventus è invece concesso da Bisseck che, per paura di svirgolare e farsi autogol, si sposta e offre a e Cambiaso l'occasione di beffare Luis Henrique. Poi l'arbitro La Penna si iscrive al festival delle disattenzioni: al 42', Bastoni anticipa Kalulu che allarga il braccio istintivamente per fermarlo ma, forse ricordando di essere già ammonito, non aggancia il nerazzurro. Il rosso è automatico ma, essendo secondo giallo, il Var non può intervenire. È una delle numerose deformazioni di un protocollo scritto con i piedi", commenta il quotidiano.

Inter Bastoni Kalulu
Getty Images

Nella ripresa continua il tourbillon di emozioni: l'Inter preme e trova il gol del vantaggio con Pio Esposito al 76' ma Locatelli riporta il punteggio in parità sfruttando un'altra distrazione difensiva dei nerazzurri. Al 90' ci pensa Zielinski a far esplodere di gioia San Siro. "L'uomo del momento sgancia un tiro dal limite su cui Di Gregorio non può arrivare: ecco il 3-2 finale che permette all'Inter di tenere il Milan a -8 (mercoledì i rossoneri recuperano con il Como), mentre la squadra di Spalletti esce a testa alta", chiosa Libero.

Leggi anche
Repubblica – Meglio la Juve, poi La Penna manda tutto in vacca. Bastoni, non è da te. Di...
Inter-Juventus, moviola CdS: La Penna, errore clamoroso. Kalulu e Bastoni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA