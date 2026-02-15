Libero – Il Derby d’Italia peggiore degli ultimi 5 anni! L’Inter gode ma…

"Succede di tutto nel derby d'Italia peggiore dell'ultimo lustro, anche se il 3-2 che fa godere l'Inter può suggerire altro, e molto di quanto succede è brutto: tantissimi errori sia dei giocatori sia dell'arbitro La Penna". Apre così l'articolo di Libero sulla vittoria dell'Inter contro la Juventus.

"Il primo gol dell'Inter nasce da una clamorosa papera di Di Gregorio che ha tempi di reazione biblici sul tiro di Luis Henrique deviato da Cambiaso. Il pareggio della Juventus è invece concesso da Bisseck che, per paura di svirgolare e farsi autogol, si sposta e offre a e Cambiaso l'occasione di beffare Luis Henrique. Poi l'arbitro La Penna si iscrive al festival delle disattenzioni: al 42', Bastoni anticipa Kalulu che allarga il braccio istintivamente per fermarlo ma, forse ricordando di essere già ammonito, non aggancia il nerazzurro. Il rosso è automatico ma, essendo secondo giallo, il Var non può intervenire. È una delle numerose deformazioni di un protocollo scritto con i piedi", commenta il quotidiano.