Il quotidiano racconta la vittoria dei nerazzurri con l'episodio chiave, l'espulsione di Kalulu, che apre a tutta una serie di polemiche infinite

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 13:02)

L'Inter ha battuto la Juventus tre a due ma i bianconeri sono rimasti in 10 per un doppio giallo a Kalulu e il secondo fallo non c'era. Il quotidiano La Repubblica scrive questa mattina: "La cosa migliore è che di quella volta di Pjanic non si parlerà più, perché i rimasugli polemici di quell'ormai lontana espulsione mancata verranno spazzati via da quella insindacabilmente immeritata di Kalulu. È la nuova pietra dello scandalo che ha causato una sconfitta ingiusta e perfida alla Juve e una vittoria significativa per l'Inter, quasi un'ipoteca su mezzo scudetto (solo mezzo?)".

L'episodio chiave — E non manca la ramanzina a Bastoni: "La cosa peggiore è stata invece l'esultanza del difensore dopo aver indotto lo sciagurato La Penna a espellere Kalulu al minuto 42, esagerando gli effetti di un contatto minimo col francese, ammesso che ci sia stato (forse una mano a sfiorarlo, cioè il nulla). Non è da un calciatore di quel livello, e della Nazionale, lucrare un rosso in quel modo e vantarsene pure. Anche perché se l'arbitro avesse visto le cose nel modo giusto il secondo giallo (simulazione) l'avrebbe preso lui, già ammonito al 9'. Invece è toccato a Kalulu, che il primo cartellino, generoso ma accettabile, l'aveva meritato al 32' su Barella. Quando ha visto che l'intervento su Bastoni stava per diventare rischioso, lo juventino ha ritratto il piede. È rimasto infatti a distanza da quello dell'interista, sbalzato per aria come investito da un'invisibile onda d'urto. La Penna non ha avuto esitazioni. Kalulu nemmeno. Ha subito ripetuto "no no no, non l'ho toccato". Aveva un'aria disperata e ha mimato il Var non rendendosi conto, nella concitazione del momento, che il regolamento non prevede la revisione di un episodio da ammonizione. Lo cambieranno solo dal Mondiale".

"Prima dell'episodio chiave, era andata meglio la Juve: aveva incassato un gol per caso (la deviazione di Cambiaso sul cross di Luis Henrique) e per la negligenza di Di Gregorio, goffo nel tentativo di parata col piede sbagliato, pareggiato a parti invertite (Cambiaso rapinoso, Luis Henrique dormiente) e s'era salvata quando Bastoni aveva colpito un clamoroso doppio palo dall'area piccola. Poi La Penna ha mandato tutto in vacca", aggiunge il quotidiano.

Che ha sottolineato anche come la Juve si sia difesa in modo leonino, di come l'Inter attaccava per inerzia confusamente e del suo reportorio vasto da cui sono sbucati i due gol di Esposito e Zielinski.

(Fonte: La Repubblica)