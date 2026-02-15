Il Corriere dello Sport boccia senza attenuanti la direzione di gara dell'arbitro La Penna , protagonista in negativo di Inter-Juventus: "Può un errore segnare una partita per il resto condotta sui livelli consueti, che lo hanno portato ad arbitrare il suo primo derby d'Italia? Può, se appunto si parla di Inter-Juve e, soprattutto, se l'errore commesso è clamoroso: La Penna espelle Kalulu per una strusciata di mano sul braccio di Bastoni. Se l'Ifab avesse già introdotto la revisione sui secondi gialli (si farà ai Mondiali, il 28 febbraio si terrà in Galles la 140ª Assemblea Generale Annuale ), l'arbitro romano si sarebbe salvato. E invece...".

"Sbagliato il secondo giallo per Kalulu: Bastoni lo anticipa, lui cerca di fermarlo allungando il braccio sinistro sul corpo. Più di quello, però, a causare la caduta di Bastoni è il nerazzurro che punta i piedi (in sinistro in particolare) e cade in avanti, in caso di trattenuta decisa sarebbe caduto di lato/all'indietro. Siamo ai limiti della simulazione, e Bastoni era già ammonito.... Ci sta ma non clamoroso il primo giallo: in ritardo su Barella che lo aveva anticipato".