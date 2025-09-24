Dal quotidiano il focus sull'ultimo capitolo di questa lunga vicenda ormai vicina alla conclusione

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 17:46)

Forse stavolta ci siamo davvero. Certo, tutto passa dal consiglio comunale di lunedì a Milano. Inter e Milan spingono però sull'acceleratore, senza alcuna voglia di fermarsi di nuovo. Sul tema stadio torna anche l'edizione odierna di libero: "Non è solo un progetto architettonico, è una dichiarazione di intenti. Milan e Inter hanno deciso di affidarsi a due tra le firme più prestigiose del panorama internazionale per ridisegnare il futuro di San Siro.

Foster+Partners e Manica, guidati rispettivamente da Norman Foster e David Manica, saranno chiamati a immaginare il nuovo stadio di Milano, a patto che il Consiglio comunale approvi la vendita dell’area della Grande Funzione Urbana di San Siro.

È il passo più concreto da anni in una vicenda che ha attraversato rinvii, tensioni e veti incrociati, e che oggi sembra avvicinarsi a una svolta. Il comunicato dei due club, arrivato ieri pomeriggio, ha parlato chiaro: l’impianto dovrà essere all’avanguardia, sostenibile e accessibile.

La capienza prevista è di 71.500 posti, distribuiti su due anelli progettati per garantire la visibilità da ogni settore. Non solo uno stadio, ma il cuore di un progetto di rigenerazione urbana da oltre 280 mila metri quadrati, con spazi pensati per vivere anche al di fuori delle partite, nell’idea di un distretto che diventi attrazione permanente per Milano".