FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Libero: “Inter, vincere per evitare la prima crisi stagionale. Chi gioca a destra? Al momento…”

news

Libero: “Inter, vincere per evitare la prima crisi stagionale. Chi gioca a destra? Al momento…”

Libero: “Inter, vincere per evitare la prima crisi stagionale. Chi gioca a destra? Al momento…” - immagine 1
In attacco non ci sarà Bonny, messo KO da una sindrome influenzale: spazio dunque a Lautaro e Thuram
Matteo Pifferi Redattore 

"Mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive e magari, complici i risultati e gli scontri diretti tra le avversarie, riportarsi in vetta o lì ad un passo.

Libero: “Inter, vincere per evitare la prima crisi stagionale. Chi gioca a destra? Al momento…”- immagine 2
Getty Images

È questo l’obiettivo con cui oggi (ore 15) l’Inter si presenterà sul campo del Pisa, una sfida tra nerazzurri che i milanesi devono vincere per evitare di aprire ufficialmente il primo vero momento di crisi stagionale". Apre così l'articolo di Libero in merito a Pisa-Inter.

Libero: “Inter, vincere per evitare la prima crisi stagionale. Chi gioca a destra? Al momento…”- immagine 3

Getty Images

"Un’assenza imprevista quella di Bonny, causa una sindrome influenzale. Partito invece coi compagni Mkhitaryan, finalmente a disposizione dopo l’infortunio delle scorse settimane.  Si va quindi verso una formazione con Lautaro e Thuram davanti, e Luis Henrique sempre in vantaggio su Carlos Augusto per il ruolo di quinto a destra", spiega poi il quotidiano.

Leggi anche
CorSera a sorpresa: “Lautaro fuori forma? Il problema sono i postumi dei vaccini...
TS / Inter, una vittoria per evitare l’incubo. 3 KO di fila? L’ultimo precedente…

© RIPRODUZIONE RISERVATA