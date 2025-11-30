"Mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive e magari, complici i risultati e gli scontri diretti tra le avversarie, riportarsi in vetta o lì ad un passo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Libero: “Inter, vincere per evitare la prima crisi stagionale. Chi gioca a destra? Al momento…”
news
Libero: “Inter, vincere per evitare la prima crisi stagionale. Chi gioca a destra? Al momento…”
In attacco non ci sarà Bonny, messo KO da una sindrome influenzale: spazio dunque a Lautaro e Thuram
È questo l’obiettivo con cui oggi (ore 15) l’Inter si presenterà sul campo del Pisa, una sfida tra nerazzurri che i milanesi devono vincere per evitare di aprire ufficialmente il primo vero momento di crisi stagionale". Apre così l'articolo di Libero in merito a Pisa-Inter.
"Un’assenza imprevista quella di Bonny, causa una sindrome influenzale. Partito invece coi compagni Mkhitaryan, finalmente a disposizione dopo l’infortunio delle scorse settimane. Si va quindi verso una formazione con Lautaro e Thuram davanti, e Luis Henrique sempre in vantaggio su Carlos Augusto per il ruolo di quinto a destra", spiega poi il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA