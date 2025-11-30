FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CorSera a sorpresa: “Lautaro fuori forma? Il problema sono i postumi dei vaccini che…”

news

CorSera a sorpresa: “Lautaro fuori forma? Il problema sono i postumi dei vaccini che…”

CorSera a sorpresa: “Lautaro fuori forma? Il problema sono i postumi dei vaccini che…” - immagine 1
Il recupero di Mhkitaryan, l'assenza di Dumfries e il rilancio di Luis Henrique e la ThuLa in attacco per la gara con il Pisa. Intanto tiene banco il momento dell'argentino
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Pisa è un fortino. La squadra di Gilardino non perde da sei gare e ha perso di misura solo contro Roma e Napoli, il 5 ottobre ha perso 4-0 contro il Bologna. "La squadra di Gilardino è riuscita a trovare solidità (non prende gol in casa da 436’), senza rinunciare alla creatività in attacco, dove Tramoni, francese della Corsica è un’arma anche a gara in corso, e aspetta questa sfida dal 1991 (allora decise un gol di Berti)", si legge sul Corriere della Sera a proposito della sfida che oggi attende l'Inter alle 15.

CorSera a sorpresa: “Lautaro fuori forma? Il problema sono i postumi dei vaccini che…”- immagine 2
Getty

L'Inter invece cerca, dopo due sconfitte, un modo per rialzarsi: "Il ritorno dopo oltre un mese tra i convocati di Mhkitaryan è una buona notizia per Chivu, ma il problema è l’assenza di Dumfries. Carlos Augusto ha giocato due partite fuori posizione, da mancino spostato a destra, con esiti nulli in fase offensiva. Per cui dopo i minuti non indimenticabili al Metropolitano, Luis Henrique potrebbe giocare la sua terza partita da titolare dopo Cagliari e Verona, lontano dalle pressioni di San Siro e con l’obiettivo di dare un contributo maggiore". 

CorSera a sorpresa: “Lautaro fuori forma? Il problema sono i postumi dei vaccini che…”- immagine 3
Getty Images

Le condizioni di Lautaro

—  

Il brasiliano dovrebbe quindi essere l'unica novità della formazione che affronterà la formazione toscana. C'è un punto interrogativo sul momento di forma di Lautaro Martinez e il quotidiano la spiega così: "È stato sostituito due volte nelle ultime due partite e non è al top dopo la sosta anche per i postumi dei vaccini che ha dovuto fare per andare a giocare in Angola con l’Argentina. I suoi connazionali Alvarez, Simeone e Molina non li hanno fatti, hanno saltato la Nazionale e nel confronto diretto in Champions la differenza un po’ si è vista", scrive il quotidiano sportivo.

Bonny invece è stato fermato dall'influenza. Quindi contro il Pisa, a differenza della gara con l'AM dove c'era lui da titolare, sarà Thuram a partire dal primo minuto insieme all'argentino.

(Fonte: Corriere della Sera)

Leggi anche
TS / Inter, una vittoria per evitare l’incubo. 3 KO di fila? L’ultimo precedente…
Inter, torna la ThuLa: dubbi a centrocampo per Chivu, Zielinski e Frattesi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA