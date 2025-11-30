Pisa è un fortino. La squadra di Gilardino non perde da sei gare e ha perso di misura solo contro Roma e Napoli, il 5 ottobre ha perso 4-0 contro il Bologna. "La squadra di Gilardino è riuscita a trovare solidità (non prende gol in casa da 436’), senza rinunciare alla creatività in attacco, dove Tramoni, francese della Corsica è un’arma anche a gara in corso, e aspetta questa sfida dal 1991 (allora decise un gol di Berti)", si legge sul Corriere della Sera a proposito della sfida che oggi attende l'Inter alle 15.
CorSera a sorpresa: “Lautaro fuori forma? Il problema sono i postumi dei vaccini che…”
L'Inter invece cerca, dopo due sconfitte, un modo per rialzarsi: "Il ritorno dopo oltre un mese tra i convocati di Mhkitaryan è una buona notizia per Chivu, ma il problema è l’assenza di Dumfries. Carlos Augusto ha giocato due partite fuori posizione, da mancino spostato a destra, con esiti nulli in fase offensiva. Per cui dopo i minuti non indimenticabili al Metropolitano, Luis Henrique potrebbe giocare la sua terza partita da titolare dopo Cagliari e Verona, lontano dalle pressioni di San Siro e con l’obiettivo di dare un contributo maggiore".
Le condizioni di Lautaro—
Il brasiliano dovrebbe quindi essere l'unica novità della formazione che affronterà la formazione toscana. C'è un punto interrogativo sul momento di forma di Lautaro Martinez e il quotidiano la spiega così: "È stato sostituito due volte nelle ultime due partite e non è al top dopo la sosta anche per i postumi dei vaccini che ha dovuto fare per andare a giocare in Angola con l’Argentina. I suoi connazionali Alvarez, Simeone e Molina non li hanno fatti, hanno saltato la Nazionale e nel confronto diretto in Champions la differenza un po’ si è vista", scrive il quotidiano sportivo.
Bonny invece è stato fermato dall'influenza. Quindi contro il Pisa, a differenza della gara con l'AM dove c'era lui da titolare, sarà Thuram a partire dal primo minuto insieme all'argentino.
(Fonte: Corriere della Sera)
