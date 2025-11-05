"L’EuroInter vuole continuare a viaggiare a punteggio pieno. In questi anni si è creato un rapporto speciale tra i nerazzurri e la Champions, che con il nuovo format è diventata più lunga e difficile da affrontare. La squadra di Chivu ha vinto le prime tre partite e non ha ancora subito gol (+9 la differenza reti, che conta tanto in caso di arrivo a pari punti). Stasera è obbligatorio vincere contro i kazaki del Kairat Almaty (ore 21, diretta Prime Video) per compiere un passo importante verso la qualificazione diretta agli ottavi.