L'ambizione in Champions League dell'Inter passa dalla gara con il Kairat. Stasera la classifica del grande girone potrebbe sorridere in particolar modo ai nerazzurri. Lo sottolinea Libero in edicola oggi:
Libero – Inter, stasera puoi essere prima: una vittoria basterebbe per…
"L’EuroInter vuole continuare a viaggiare a punteggio pieno. In questi anni si è creato un rapporto speciale tra i nerazzurri e la Champions, che con il nuovo format è diventata più lunga e difficile da affrontare. La squadra di Chivu ha vinto le prime tre partite e non ha ancora subito gol (+9 la differenza reti, che conta tanto in caso di arrivo a pari punti). Stasera è obbligatorio vincere contro i kazaki del Kairat Almaty (ore 21, diretta Prime Video) per compiere un passo importante verso la qualificazione diretta agli ottavi.
I nerazzurri potrebbero ritrovarsi addirittura primi in classifica alla fine di questo turno, ben sapendo però che poi il calendario delle prossime quattro partite sarà tutto in salita: Atletico Madrid e Borussia in trasferta, in mezzo Liverpool e Arsenal in casa. L’obiettivo è chiudere ad almeno 16 punti, che dovrebbe essere la soglia minima per entrare tra le prime otto. In ogni caso, una vittoria contro il Kairat Almaty metterebbe al sicuro almeno la qualificazione ai playoff, che è l’obiettivo minimo".
