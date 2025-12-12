Tanti attaccanti in Serie A non stanno rendendo secondo le aspettative dopo trasferimenti milionari la scorsa estate

Alessandro De Felice Redattore 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 18:02)

Una crisi dei centravanti. Così il quotidiano Libero fotografa il momento delle punte in Serie A, e in particolare quelli che hanno cambiato maglia e che sono arrivati in Italia la scorsa estate.

Da Lucca a Openda e Zhegrova, fino a Nkunku e Ferguson, senza dimenticare Krstovic, sono tanti gli attaccanti pagati fior di milioni nel mercato estivo e che non stanno rendendo secondo le aspettative.

Il quotidiano evidenzia:

“Anche l’investimento sul centravanti andrebbe allineato alla soglia di sicurezza ormai standardizzata per le grandi della serie A che si attesta sui 25 milioni per il cartellino. È la cifra giusta, quella ammortizzabile in cinque anni senza distruggere il bilancio se le cose vanno male”.

Per Libero chi è rimasto in questa categoria è Bonny, passato dal Parma all’Inter, che ora sorride.

“È ovvio che i centravanti costino di più perché il gol è la merce più cara, ma le nostre società hanno peccato di pigrizia: non hanno fatto ricerca, sono andate sui migliori nomi “prendibili”. Hanno comprato dal listino, ignorando l’integrazione tattica e psicologica. E ora ne pagano le conseguenze”.