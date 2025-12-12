FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Libero – Serie A, allarme punte: operazioni milionarie e flop. Ma l’Inter sorride con Bonny

news

Libero – Serie A, allarme punte: operazioni milionarie e flop. Ma l’Inter sorride con Bonny

Libero – Serie A, allarme punte: operazioni milionarie e flop. Ma l’Inter sorride con Bonny - immagine 1
Tanti attaccanti in Serie A non stanno rendendo secondo le aspettative dopo trasferimenti milionari la scorsa estate
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Una crisi dei centravanti. Così il quotidiano Libero fotografa il momento delle punte in Serie A, e in particolare quelli che hanno cambiato maglia e che sono arrivati in Italia la scorsa estate.

Da Lucca a Openda e Zhegrova, fino a Nkunku e Ferguson, senza dimenticare Krstovic, sono tanti gli attaccanti pagati fior di milioni nel mercato estivo e che non stanno rendendo secondo le aspettative.

Il quotidiano evidenzia:

“Anche l’investimento sul centravanti andrebbe allineato alla soglia di sicurezza ormai standardizzata per le grandi della serie A che si attesta sui 25 milioni per il cartellino. È la cifra giusta, quella ammortizzabile in cinque anni senza distruggere il bilancio se le cose vanno male”.

Libero – Serie A, allarme punte: operazioni milionarie e flop. Ma l’Inter sorride con Bonny- immagine 2
Getty Images

Per Libero chi è rimasto in questa categoria è Bonny, passato dal Parma all’Inter, che ora sorride.

“È ovvio che i centravanti costino di più perché il gol è la merce più cara, ma le nostre società hanno peccato di pigrizia: non hanno fatto ricerca, sono andate sui migliori nomi “prendibili”. Hanno comprato dal listino, ignorando l’integrazione tattica e psicologica. E ora ne pagano le conseguenze”.

Leggi anche
Libero – Inter, in Champions ottavi con 4 punti: c’è un (doppio) problema....
Inter, Acerbi out un mese: cauto ottimismo per Calhanoglu, i tempi di recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA