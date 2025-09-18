Licari (GdS): “Inter, il 5-0 al Torino aveva disorientato. Chivu tornato al primissimo Inzaghi”

"Doveva vincere e ce l’ha fatta. Niente di entusiasmante, ma neanche potevamo chiedere ai nerazzurri chissà quale show. Dopo due ko di fila (Udinese e Juve), le polemiche e l’assenza di Lautaro, un altro passo falso sarebbe stato l’ingresso nella crisi. Il 2-0 allontana qualche fantasma e aiuta a far pace con Thuram, l’autore dei due gol. Con il calendario di partenza — ora Slavia, Saint-Gilloise e Qairat — c’è da fare il pieno e garantirsi almeno i playoff, prima di Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia quando, si spera, l’Inter avrà acquisito un’identità più definita. Il 5-0 al Torino ha forse disorientato o illuso tutti, non solo gli osservatori. Chivu sembrava volersi distinguere dal modello Inzaghi, anche perché Monaco aveva chiuso un ciclo. Improvvisamente sembra tornato agli stessi interpreti del predecessore e, anche nel gioco, al primissimo Inzaghi, oltre la formula 3-5-2. Se si tratta di eccessiva cautela, o di semplice buonsenso, lo scopriremo presto. Le buone notizie non mancano: la personalità di Amsterdam, il giocare sentendosi più forti, e Pio Esposito che si muove sempre bene e ha soltanto vent’anni. Certo, il Sucic delle meraviglie rischia di diventare un nuovo Frattesi, anche ieri in panchina".