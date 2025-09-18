Dalle analisi del giorno dopo rispetto ad Ajax-Inter, nelle pagelle si leggono giudizi diversi sul centrocampista che Chivu ha scelto da titolare

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 20:02)

Una grossa discrepanza nei giudizi su Barella. Se si mettono a confronto i voti in pagella all'indomani della vittoria dell'Inter contro l'Ajax tra due dei giornali più noti in Italia si nota subito la differenza. Cinque e mezzo è il voto del Corriere della Sera rispetto alla prestazione del centrocampista italiano. "L'impegno non si discute, inizia duellando con l'ex compagno Klaassen poi va via via sparendo dal campo. La lucidità e gli strappi sono un ricordo lontano", si legge sul primo giornale.

La Repubblica invece gli dà sei e mezzo e parla di un giocatore ritrovato: "Per un'ora abbondante è il vero Barella. Gioca veloce, di prima e senza cincischiare, poi cala". Due analisi diverse della partita fatta dal giocatore che Chivu ha scelto ancora da titolare in mezzo al campo quando alla vigilia si parlava di una possibile panchina per lui.

Voti discordanti anche sui tre quotidiani sportivi principali. Barella è da 6 per La Gazzetta dello Sport, "difende il posto e indossa la fascia di capitano, in assenza di Lautaro. Sembra lontano dalla migliore versione di se stesso ma nelle zolle di mezzo si divincola in modo dignitoso grazie al ragionamento", e 6,5 per Tuttosport: "Barella 6.5 Solita gara generosa in cui lascia tante energie in campo e tiene bene quando l’Ajax cerca di imporsi". Mezza bocciatura invece dal Corriere dello Sport, che lo giudica con un 5,5: "Manca la sua elettricità in mezzo al campo. Per un tempo sembra anestetizzato. Si scuote.nella ripresa, ma deve alzare i giri".