Il commento del giornale torinese all'indomani dalla vittoria dei nerazzurri in Champions League contro gli olandesi

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 17:46)

Il quotidiano La Stampa ha analizzato la vittoria ad Amsterdam dell'Inter. "La rivincita di Sommer, la conferma di Thuram. L’Inter dimentica i dolori del campionato, regalando a Chivu un debutto felice da allenatore in Champions League", scrive il quotidiano. E parte da un altro debutto, quello di Esposito in una formazione che mostra di nuovo solo Akanji tra i giocatori acquistati in estate. Esposito prende il posto di Lautaro che resta in panchina e non si scalda neanche con il resto del gruppo per il suo mal di schiena.

"Esposito rompe subito il ghiaccio con una prestazione utilissima per la manovra complessiva della squadra. Un punto di riferimento avanzato molto diverso da Lautaro: sarà una risorsa preziosa per l’idea di gioco più verticale e diretto di Chivu. Thuram prova a dare qualche suggerimento a Pio e viene ripagato da un assist intelligente: il francese calcia a lato di pochi centimetri dopo essersi liberato con un dribbling bruciante". Poi il rigore che gli viene tolto, la parata di Sommer e il gol di testa, anzi due, che mettono in cassaforte i primi tre punti in Champions.

"Il francese, già 5 gol nelle prime 4 gare ufficiali stagionali dell’Inter, chiarisce ancora una volta che conta il rendimento sul campo, con buona pace di chi si era indignato per la mancata esultanza e il sorriso con il fratello Khephren sabato pomeriggio. Con la Juventus era stato il migliore dell’Inter, ad Amsterdam è stato il dominatore della partita", conclude il quotidiano torinese.

(Fonte: La Stampa)