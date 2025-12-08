10 vittorie in campionato su 14 partite, 4 su 5 in Champions League e 1 su 1 in Coppa Italia. E' questo il ruolino di marcia dell'Inter di Chivu che domani affronterà il Liverpool in Champions.
news
Tuttosport su Chivu: “In Europa deve ancora passare il tagliando perché…”
L'edizione odierna di Tuttosport propone un confronto con l'Inter di Inzaghi, specialmente nel suo percorso europeo: "L'Inter di Inzaghi, infatti, in Europa aveva ottenuto la sua laurea. Senza lode, per come è terminata la Champions ’24-25, ma durante il suo ultimo percorso, Inzaghi aveva saputo ottenere punti nella prima fase contro big come Manchester City (0-0 in Inghilterra) e Arsenal (successo a San Siro), battendo poi nei quarti e in semifinale Bayern Monaco e Barcellona.
Chivu in questo senso deve ancora passare il tagliando, perché ha fatto il suo dovere vincendo nelle prime quattro giornate contro gli avversari “morbidi” - Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty -, ma è poi caduto a Madrid contro Simeone, nonostante una buona prestazione. Domani a San Siro - tutto esaurito - ci sarà un Liverpool difficilmente inquadrabile, mentre l’Inter contro il Como ha dimostrato di stare benissimo, mentalmente e fisicamente (75 minuti di grande intensità).
Battere i Reds significherebbe, quasi sicuramente, staccare il biglietto per gli ottavi di finale, evitando così i playoff di febbraio, ovvero quanto fatto da Inzaghi nella scorsa annata. Ma vincere contro il Liverpool significherebbe fare meglio di Inzaghi anche nella classifica di Champions, perché l’Inter nell'edizione ’24-25 dopo sei giornate aveva 13 punti, mentre oggi Chivu ne ha collezionati 12 dopo cinque gare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA