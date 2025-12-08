Tuttosport su Chivu: “In Europa deve ancora passare il tagliando perché…”

L'edizione odierna di Tuttosport propone un confronto tra l'Inter di Chivu e quella di Inzaghi, specialmente nel suo percorso europeo

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 11:32)

10 vittorie in campionato su 14 partite, 4 su 5 in Champions League e 1 su 1 in Coppa Italia. E' questo il ruolino di marcia dell'Inter di Chivu che domani affronterà il Liverpool in Champions.

L'edizione odierna di Tuttosport propone un confronto con l'Inter di Inzaghi, specialmente nel suo percorso europeo: "L'Inter di Inzaghi, infatti, in Europa aveva ottenuto la sua laurea. Senza lode, per come è terminata la Champions ’24-25, ma durante il suo ultimo percorso, Inzaghi aveva saputo ottenere punti nella prima fase contro big come Manchester City (0-0 in Inghilterra) e Arsenal (successo a San Siro), battendo poi nei quarti e in semifinale Bayern Monaco e Barcellona.

Chivu in questo senso deve ancora passare il tagliando, perché ha fatto il suo dovere vincendo nelle prime quattro giornate contro gli avversari “morbidi” - Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty -, ma è poi caduto a Madrid contro Simeone, nonostante una buona prestazione. Domani a San Siro - tutto esaurito - ci sarà un Liverpool difficilmente inquadrabile, mentre l’Inter contro il Como ha dimostrato di stare benissimo, mentalmente e fisicamente (75 minuti di grande intensità).

Battere i Reds significherebbe, quasi sicuramente, staccare il biglietto per gli ottavi di finale, evitando così i playoff di febbraio, ovvero quanto fatto da Inzaghi nella scorsa annata. Ma vincere contro il Liverpool significherebbe fare meglio di Inzaghi anche nella classifica di Champions, perché l’Inter nell'edizione ’24-25 dopo sei giornate aveva 13 punti, mentre oggi Chivu ne ha collezionati 12 dopo cinque gare".