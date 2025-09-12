"Una delle sfide meno leggibili di Juve-Inter potrebbe essere Koopmeiners contro Calhanoglu. L’olandese sta cercando faticosamente di tornare quello dell’Atalanta: qualche progresso s’è visto con Tudor, ma è ancora impressionante la distanza del mediano timido in bianconero dal tuttocampista fisico e “cattivo” di Gasp. Koop partiva anche dalla mediana ed entrava in progressione inarrestabile in area, pestando il campo. Mai visto in bianconero. Non è chiaro cosa si sia rotto dentro, e se gli infortuni siano l’unica causa, ma Tudor dovrà essere psicologo oltre che allenatore", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Non che Calhanoglu stia entusiasmando: la versione migliore è stata uno spettacolo in regia, un play alla Pirlo, alla Modric, che occupava tutte le zone del campo, con e senza palla, spostando il baricentro dell’Inter, e ruotando con Barella e Micki in tutti i ruoli. Anche questo Calha non si vede da tempo. In estate sembrava addirittura che l’Inter fosse pronta a venderlo in Turchia. Non sarebbe stato facile sostituirlo. Si tratta di due giocatori lontani dai loro standard. Calha dà l’impressione di muoversi in spazi ristretti, anche Koop percorre binari prevedibili. Dipende da chi dovrà inseguire. Koop sarà sulle tracce di Calha oppure si limiterà a fare da primo schermo, lasciandolo poi alla rete del centrocampo? Calha scenderà su Koop per proteggere la difesa oppure preferirà aspettare per innescare, in caso, la ripartenza? Tanto dipenderà dalla condizione fisica", precisa il quotidiano.