TS – Inter-Como, Luis Henrique si allinea al mood e risponde presente

Il brasiliano, che non era ancora riuscito a convincere a destra, tanto che alla vigilia della sfida si parlava di Diouf o C. Augusto da titolari, ha innescato il gol dell'1-0 nella serata della goleada al Como

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 15:04)

Il primo gol è arrivato grazie al suo lavoro a destra e ad un suo assist per Lautaro Martinez. Nei giorni precedenti, data la buona prestazione di Diouf a sinistra nella gara contro il Venezia, si era parlato di una nuova gara da titolare per lui. O di un'altra partita fuori ruolo per Carlos Augusto (che ieri ha pure segnato contro il Como).

Alla fine però Chivu ha optato per Luis Henrique. E il brasiliano ha risposto presente.

"Chivu nel duello a tre per il ruolo di quinto di destra, ha optato per Luis Henrique - anziché i mancini Diouf e Carlos Augusto -, acquistato proprio per essere l’alternativa a Dumfries. E il brasiliano che finora non aveva del tutto convinto, ha risposto presente, allineandosi al “mood” con cui l’Inter è entrata in campo, ovvero aggressiva e offensiva", si legge del brasiliano su TuttoSport.

E ancora: "Dopo due chance con Lautaro e Barella in 180 secondi, all'11' è arrivato l'1-0 proprio grazie a uno spunto dell'ex Olympique Marsiglia. Ha lanciato da Lautaro Martinez, si è fatto 50 metri palla al piede, ha mandato per terra Ramon con una finta e ha poi servito il capitano che ha chiuso questo triangolo lungo 70 metri con una girata di destro".

"A quel punto la gara si è assestata su ritmi meno eccessivi, il Como ha cercato di fare il suo gioco (55% di possesso palla), ma i tre trequartisti - Addai, Nico Paz e Rodriguez - non sono mai riusciti ad accendersi".

E quando il Como, a inizio secondo tempo, aveva cominciato a spingere l'uno a uno è stato solo sfiorato, sono poi arrivati gli altri tre gol nerazzurri in una serata che serviva dopo le critiche subite per le sconfitte nel derby e contro l'AM. E che erano arrivate nonostante buone prestazioni.

(Fonte: TS)