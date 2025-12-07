"Tanta Inter, bella davvero". Non usa giri di parole Il Giornale per descrivere la roboante prestazione della squadra di Cristian Chivu, che ieri sera ha schiantato il Como per 4-0 davanti a suoi tifosi a San Siro.
Giornale sicuro: “Quando l’Inter gioca così, sono pochi quelli che possono salvarsi”
Si legge: "Troppa per Fabregas e il suo Como, ma quando l’Inter gioca così, sono pochi quelli che possono salvarsi. Risultato tondo e cattivo, 4-0 da fuochi artificiali per regalarsi una notte di nuovo in testa al campionato, per spaventare quelli che giocano oggi e domani, per preparare senza zavorre la sfida di martedì al Liverpool.
Chivu si appunta sul petto la medaglia della sua vittoria finora più bella, proprio in faccia al collega dal cui no ha ereditato la panchina nerazzurra. Una soddisfazione doppia, anche se certo non può confessarlo («quelli sono i titoli di giornale, a me non interessa», dice in verità un po’ stizzito). Una vittoria anche di Marotta, che a giugno riuscì in poche ore a scavalcare il rifiuto di Fabregas".
