Chivu si appunta sul petto la medaglia della sua vittoria finora più bella, proprio in faccia al collega dal cui no ha ereditato la panchina

Si legge: "Troppa per Fabregas e il suo Como, ma quando l’Inter gioca così, sono pochi quelli che possono salvarsi. Risultato tondo e cattivo, 4-0 da fuochi artificiali per regalarsi una notte di nuovo in testa al campionato, per spaventare quelli che giocano oggi e domani, per preparare senza zavorre la sfida di martedì al Liverpool.