La miglior Inter della stagione, il ritorno a pieno regime della ThuLa, la vittoria netta di Chivu su Fabregas, l'intensità con cui l'Inter, miglior attacco del campionato, ha steso la miglior difesa del campionato di Serie A, la difesa che non aveva mai incassato più di un gol a partita.
news
TS – Miglior Inter della stagione e Lautaro in versione cecchino: 30esima squadra trafitta
Così TuttoSport descrive la vittoria per 4-0 dell'Inter a San Siro contro il Como. "Serata di grazia della squadra nerazzurra entrata in campo con una fame particolare e un Lautaro in versione cecchino. Il capitano nerazzurro aveva segnato a tutte le avversarie trovate in Serie A dal 2018 salvo due, il Chievo e proprio il Como. Il club lariano è diventato all'11' del primo tempo la sua 30esima vittima. Il dieci nerazzurro è così salito a 11 gol stagionali - 7 in campionato, dove è ora capocannoniere solitario, 4 in Champions -, 164 totali con l'Inter dove è il quarto goleador di tutti i tempi a meno sette dai 171 di Boninsegna", scrive il quotidiano torinese a proposito del capitano nerazzurro. A certi livelli sono scontati numeri che non dovrebbero esserlo e sono date per scontate anche le critiche che però, come il giocatore interista ha sottolineato a fine partita, fanno male e per starci bene dentro bisogna lavorarci tanto "con professionisti e psicologi".
La Thula e gli scontri diretti—
Insieme a lui Thuram, ha segnato pure il gemello del gol di Lautaro. Non segnavano entrambi una partita dal 25 agosto, prima giornata di campionato contro il Torino.
Una vittoria in uno scontro diretto se si pensa alla classifica, il Como era a soli tre punti dalla formazione nerazzurra e nella testa la possibilità di effettuare il sorpasso. Ma ha vinto l'Inter, in uno scontro diretto, come non era accaduto con Juve, Napoli e Milan. A San Siro ora è già tempo di un altro incontro diretto di Champions, la partita contro il Liverpool (che viene da due pareggi consecutivi in Premier League, contro Sunderland e Leeds e dalla rottura di Salahcon Slot, allenatore dei Reds).
(Fonte: TS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA