Così TuttoSport descrive la vittoria per 4-0 dell'Inter a San Siro contro il Como. "Serata di grazia della squadra nerazzurra entrata in campo con una fame particolare e un Lautaro in versione cecchino. Il capitano nerazzurro aveva segnato a tutte le avversarie trovate in Serie A dal 2018 salvo due, il Chievo e proprio il Como. Il club lariano è diventato all'11' del primo tempo la sua 30esima vittima. Il dieci nerazzurro è così salito a 11 gol stagionali - 7 in campionato, dove è ora capocannoniere solitario, 4 in Champions -, 164 totali con l'Inter dove è il quarto goleador di tutti i tempi a meno sette dai 171 di Boninsegna", scrive il quotidiano torinese a proposito del capitano nerazzurro. A certi livelli sono scontati numeri che non dovrebbero esserlo e sono date per scontate anche le critiche che però, come il giocatore interista ha sottolineato a fine partita, fanno male e per starci bene dentro bisogna lavorarci tanto "con professionisti e psicologi".