Moviola Inter-Lazio, CdS: “Male Manganiello, mancano almeno 4 gialli. Il VAR…”

Arbitro "non coerente il metro di giudizio, anche da un punto di vista tecnico qualcosa ha lasciato per strada. Per fortuna il VAR gli ha fatto vedere il tocco di mano di Dimarco sul gol del 3-0. Insomma, anche per lui un passo indietro. Non una bella notizia...", aggiunge poi il CorSport che giudica corretto l'annullamento del gol di Zielinski per il tocco di mano ad inizio azione di Dimarco.

Nessun rigore sul contatto Cataldi-Sucic e anche su Dumfries che cade a terra - ma era in fuorigioco - sul tocco di Marusic. Sul piano disciplinare, il CorSport ha da ridire: "Non sufficiente il disciplinare: mancano sicuramente i gialli per Lautaro (calcetto in ritardo a Zaccagni), Marusic (stessa scena, su Dumfries) e Çalhanoglu (su Dia, intervento a forbice, altre fattispecie di giallo non c’entrano).