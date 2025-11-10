Inter-Lazio, pagelle Tuttosport: Bastoni come Lupin, delude invece un titolare

La palma del migliore in campo in Inter-Lazio, secondo Tuttosport, è da condividere tra tre interisti: voto 7, infatti, per Barella , Dimarco e Lautaro. "In una gara giocata a ritmi non esattamente da Premier brilla rispetto agli altri per intraprendenza come prova anche l’azione del raddoppio", il commento su Barella.

"Bravo in opposizione al duo Lazzari-Guendouzi e quindi a servire l’assist-cioccolatino a Bonny per il raddoppio", quello invece su Dimarco. Voto 6,5 a Acerbi, Bastoni ("si traveste da Arsenio Lupin quando va a scippare palla a Isaksen, innescando Lautaro in occasione del gol rompighiaccio. Quella è la cosa migliore di una gara in cui è insolitamente falloso"), Calhanoglu, Sucic e Bonny.

Sufficienza invece per Sommer, Akanji e i subentrati Carlos Augusto e Zielinski. L'unica nota dolente? Il voto più basso è per Dumfries che prende 5,5: "Nelle ultime tre partite con la Lazio aveva sempre fatto gol. Stavolta non ci riesce e non fa neppure una gran partita".