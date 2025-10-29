Cristian Chivu è pronto a riabbracciare Marcus Thuram. L'attaccante francese ha ripreso confidenza con il terreno di gioco ad Appiano Gentile e presto sarà nuovamente con i compagni. Lo conferma anche il Corriere dello Sport di oggi:

"A stretto giro tornerà a disposizione anche Marcus Thuram: il francese ha iniziato a lavorare sul campo individualmente e sta aumentando i giri nel motore. Tra giovedì e venerdì rientrerà in gruppo e si candiderà per una convocazione già per la partita del Bentegodi. Toccherà poi al tecnico rumeno gestirlo: l’obiettivo è sicuramente averlo al meglio per la gara contro la Lazio".