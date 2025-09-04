Chiusosi il mercato e definita la rosa, il dato del monte ingaggi di ogni squadra è ora calcolabile. Ecco quello sugli stipendi dell'Inter, calcolato da Calcio e Finanza: "Rispetto alla stagione 2024/25, il club nerazzurro ha visto le cifre legate al monte ingaggi rimanere sostanzialmente stabili. Complessivamente, infatti, nella passata stagione l’Inter ha pagato per i giocatori in rosa circa 85,6 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 142,5 milioni di euro lordi. Cifre che sono leggermente in calo secondo le stime di Calcio e Finanza nel 2025/26.