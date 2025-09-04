Chiusosi il mercato e definita la rosa, il dato del monte ingaggi di ogni squadra è ora calcolabile. Ecco quello sugli stipendi dell'Inter, calcolato da Calcio e Finanza: "Rispetto alla stagione 2024/25, il club nerazzurro ha visto le cifre legate al monte ingaggi rimanere sostanzialmente stabili. Complessivamente, infatti, nella passata stagione l’Inter ha pagato per i giocatori in rosa circa 85,6 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 142,5 milioni di euro lordi. Cifre che sono leggermente in calo secondo le stime di Calcio e Finanza nel 2025/26.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, ecco il monte ingaggi 2025-26: calo dello 0,87% rispetto al 2024-25, tutti gli stipendi
ultimora
Inter, ecco il monte ingaggi 2025-26: calo dello 0,87% rispetto al 2024-25, tutti gli stipendi
Rispetto alla stagione 2024/25, il club nerazzurro ha visto le cifre legate al monte ingaggi rimanere sostanzialmente stabili
Infatti, i nerazzurri dovrebbero pagare circa 83 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 141,5 milioni di euro lordi, con un calo quindi pari a circa un milione di euro (-0,7%). Il capitano Lautaro Martinez è il giocatore più pagato della rosa con 9 milioni di euro netti a stagione, seguito da Barella e Calhanoglu a 6,5 milioni. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26".
Ecco l'elenco di tutti gli stipendi:
© RIPRODUZIONE RISERVATA