E i segnali arrivano, in abbondanza come i gol, contro un portiere, Matteo Grandi, che l’ultima partita l’aveva giocata due anni e mezzo fa in C. Insomma bisogna provare a leggere un po’ tra le righe, perché esibizioni convincenti di Frattesi — autore dell’assist per l’1-0 di Diouf dopo una doppia irruzione in area e per il 4-0 in tuffo di festa di Thuram — se ne sono viste su palcoscenici ben più prestigiosi. Ma quest’anno meno del solito. È anche la prima partita di Pepo Martinez dopo l’incidente stradale che ha causato la morte di Paolo Saibene, 81 anni, il 28 ottobre scorso sulla strada che porta ad Appiano Gentile. Per lo spagnolo il percorso di recupero sportivo potrebbe essere completato, ma il condizionale è d’obbligo, anche perché non deve accennare mezza parata, dato che il tiro del 4-1 di Sagrado a metà ripresa è deviato da Carlos Augusto: quanto ci vorrà per rivederlo in campo e capire che ruolo può recitare nel casting del portiere futuro?