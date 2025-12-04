"È la gara del turnover. Comprensibile quello di Cristian Chivu, che ruota i suoi giocatori: si rivede Josep Martinez tra i pali; in difesa ci sono Bisseck e Carlos Augusto con de Vrij; a centrocampo Sucic è il regista con Zielinski e Frattesi ai suoi lati e i due esterni sono Diouf e Luis Henrique; in avanti c’è la coppia Esposito-Thuram. Meno comprensibile, invece, il turnover del Venezia: Giovanni Stroppa ha altro a cui pensare. È quinto in classifica in serie B, a soli tre punti dal Frosinone (secondo) e a cinque lunghezze dal Monza (primo)", aggiunge poi il quotidiano.