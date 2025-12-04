"Una scampagnata tra amici, seppur con una disattenzione. L’Inter risolve tutto tra sorrisi e abbracci, batte il Venezia 5-1 e ai quarti di Coppa Italia aspetta una tra Roma e Torino, che si affronteranno a gennaio". Apre così l'articolo del Messaggero sulla vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro il Venezia.
news
il Messaggero: “Turnover Chivu comprensibile, meno quello del Venezia. Una scampagnata e…”
"È la gara del turnover. Comprensibile quello di Cristian Chivu, che ruota i suoi giocatori: si rivede Josep Martinez tra i pali; in difesa ci sono Bisseck e Carlos Augusto con de Vrij; a centrocampo Sucic è il regista con Zielinski e Frattesi ai suoi lati e i due esterni sono Diouf e Luis Henrique; in avanti c’è la coppia Esposito-Thuram. Meno comprensibile, invece, il turnover del Venezia: Giovanni Stroppa ha altro a cui pensare. È quinto in classifica in serie B, a soli tre punti dal Frosinone (secondo) e a cinque lunghezze dal Monza (primo)", aggiunge poi il quotidiano.
Match quasi subito in discesa dopo il primo gol in nerazzurro di Diouf che, dopo un inizio in sordina, si sta dimostrando utile alla causa e sempre più integrato nel gruppo. A segno anche Pio Esposito e Marcus Thuram prima dell'intervallo col Tikus che raddoppia nella ripresa. Sagrado segna il gol della bandiera per il Venezia che subisce anche il quinto gol, firmato Bonny.
© RIPRODUZIONE RISERVATA