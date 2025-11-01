Josep Martinez torna a disposizione di Chivu. Lo spagnolo, in attesa di riscontri dall'indagine aperta in settimana, sta provando a metabolizzare un trauma col quale dovrà probabilmente convivere per sempre. Ma è già tornato ad allenarsi ed è partito con la squadra alla volta di Verona. Domani sarà regolarmente in panchina. L'unico portiere indisponibile, tra i tre della prima squadra, rimane dunque Raffaele Di Gennaro.

Al suo posto non ci sarà Calligaris. L'estremo difensore dell'Under 23 nerazzurra ha avuto un problema alla mano in allenamento e salterà la trasferta con la prima squadra. Chi prenderà il suo posto? La scelta di Chivu è ricaduta su Alain Taho, gioiello classe 2007 della Primavera di Carbone. Di lui, già in evidenza nel settore giovanile, si dice un gran bene.