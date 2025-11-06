"Un poker d’assi come quello che Cristian Chivu ha calato sul tavolo della Champions, da queste parti, non lo avevano mai visto: da quando esiste la competizione (sin da quando si chiamava Coppa dei Campioni), l’Inter non aveva mai vinto le prime quattro partite di un’edizione della Coppa dei big. L’uomo che quattro mesi fa si è piazzato sulla panchina nerazzurra, però, è abituato a viaggiare fuori dall’ordinario. Nel curriculum vanta un Triplete, sempre da interista, e una indiscutibile inclinazione a interpretare il calcio senza troppe mezze misure. Ha debuttato pareggiando col Monterrey al Mondiale per club nell’afa di Pasadena, poi solo “tutto o niente”: e il successo numero 13 sulla panchina nerazzurra – a fronte di 4 sconfitte, tutte in campionato – certifica che sì, Cristian è l’uomo del “tutto”", scrive La Gazzetta dello Sport.