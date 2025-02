"Quasi ferma anche l’Inter, che si è mossa solo per la prossima stagione. Solo prestiti (in entrata e in uscita) per il Bologna. Tira aria di smobilitazione a Monza, forse vista la classifica: quattro titolari in uscita, con 23 milioni di incasso, quasi solo prestiti in entrata. Gli acquisti del Milan sono importanti perché Gimenez e Bondo sono a titolo definitivo, con un impegno di 42 milioni. Restando in Serie A, si notano tendenze interessanti. Su 144 operazioni in entrata, solo 49 sono a titolo definitivo. Il resto (due terzi) sono prestiti a vario titolo, con diritto di riscatto o senza. Pochissime quelle con l’obbligo di riscatto, che serve essenzialmente a spostare in avanti la registrazione a bilancio dell’acquisizione".