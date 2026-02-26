Il Corriere della Sera evidenzia i numeri agli antipodi del tecnico nerazzurro: "I numeri di quest'anno sono da Dottor Cristian e Mister Chivu: il romeno in campionato con 64 punti in 26 partite è il miglior tecnico debuttante nella storia dell'Inter e il migliore in assoluto dagli anni 30 (Carcano alla Juve). Quindi la marcia in campionato, dove da novembre manca Dumfries e ora Lautaro è out, in proiezione è da 92-93 punti. Tanti.