CorSera – Migliore di sempre in campionato, peggiore in Europa: Chivu, numeri all’opposto

Il tecnico dell'Inter, alla prima stagione sulla panchina nerazzurra, sta ottenendo risultati agli antipodi
Dominatore in campionato, balbettante in Champions League, chiusa anzitempo con l'eliminazione subita per mano del Bodo/Glimt. La stagione di Cristian Chivu, la prima sulla panchina dell'Inter, sta sicuramente regalando soddisfazioni, ma ha fatto anche emergere aspetti da migliorare.

Il Corriere della Sera evidenzia i numeri agli antipodi del tecnico nerazzurro: "I numeri di quest'anno sono da Dottor Cristian e Mister Chivu: il romeno in campionato con 64 punti in 26 partite è il miglior tecnico debuttante nella storia dell'Inter e il migliore in assoluto dagli anni 30 (Carcano alla Juve). Quindi la marcia in campionato, dove da novembre manca Dumfries e ora Lautaro è out, in proiezione è da 92-93 punti. Tanti.

D'altra parte in Europa l'Inter aveva perso 4 volte nelle ultime 30 partite con Inzaghi e lo ha fatto 5 volte nelle 10 della gestione Chivu. È il dato peggiore di sempre, anche se va contestualizzato perché nel frattempo la formula è cambiata".

