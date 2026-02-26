Dominatore in campionato, balbettante in Champions League, chiusa anzitempo con l'eliminazione subita per mano del Bodo/Glimt. La stagione di Cristian Chivu, la prima sulla panchina dell'Inter, sta sicuramente regalando soddisfazioni, ma ha fatto anche emergere aspetti da migliorare.
CorSera – Migliore di sempre in campionato, peggiore in Europa: Chivu, numeri all’opposto
Il tecnico dell'Inter, alla prima stagione sulla panchina nerazzurra, sta ottenendo risultati agli antipodi
Il Corriere della Sera evidenzia i numeri agli antipodi del tecnico nerazzurro: "I numeri di quest'anno sono da Dottor Cristian e Mister Chivu: il romeno in campionato con 64 punti in 26 partite è il miglior tecnico debuttante nella storia dell'Inter e il migliore in assoluto dagli anni 30 (Carcano alla Juve). Quindi la marcia in campionato, dove da novembre manca Dumfries e ora Lautaro è out, in proiezione è da 92-93 punti. Tanti.
D'altra parte in Europa l'Inter aveva perso 4 volte nelle ultime 30 partite con Inzaghi e lo ha fatto 5 volte nelle 10 della gestione Chivu. È il dato peggiore di sempre, anche se va contestualizzato perché nel frattempo la formula è cambiata".
