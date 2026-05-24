Manca un'altra partita per la conferma della qualificazione in Champions ma al Milan si parla già di rivoluzione. Quella della squadra e quella in dirigenza. "Dando per certa la conferma di Allegri e anche del ds Tare, sono pero previste novità per altre posizioni", spiega il Quotidiano Sportivo.
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QS – Rivoluzione Milan, Allegri vuole Ibra lontano dallo spogliatoio. Torna Galliani?
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"Pare che Furlani sia intenzionato a fare un passo indietro e avrebbe già comunicato all'azionista di maggioranza il desiderio di dimettersi dal ruolo di ad. Contestualmente il capo-scout Moncada sta valutando un paio di proposte arrivate dall'estero (Nizza e Siviglia) da direttore sportivo. Quanto a Ibrahimovic, invece, potrebbe restare in un ruolo di relazione con gli sponsor e il marketing. Comunque ben distante dallo spogliatoio, come da volontà di Allegri", si legge.
"In entrata non escluso il ritorno romantico di Galliani, come 'superconsulente' o addirittura nuovo presidente del Milan. E questo comporterebbe l'uscita di Scaroni. Per la posizione di amministratore delegato due le opzioni: lo stesso Calvelli (già nel Cda del club), o Giovanni Carnevali (ora al Sassuolo), sponsorizzato da Galliani", conclude sul Milan il giornale.
(Fonte: QS)
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