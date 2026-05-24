FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa QS – Rivoluzione Milan, Allegri vuole Ibra lontano dallo spogliatoio. Torna Galliani?

news

QS – Rivoluzione Milan, Allegri vuole Ibra lontano dallo spogliatoio. Torna Galliani?

QS – Rivoluzione Milan, Allegri vuole Ibra lontano dallo spogliatoio. Torna Galliani? - immagine 1
Il club rossonero si prepara a tanti cambi anche in dirigenza con l'ex Inter che avrebbe così un ruolo non operativo e legato al marketing. L'ex ad invece...
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Manca un'altra partita per la conferma della qualificazione in Champions ma al Milan si parla già di rivoluzione. Quella della squadra e quella in dirigenza. "Dando per certa la conferma di Allegri e anche del ds Tare, sono pero previste novità per altre posizioni", spiega il Quotidiano Sportivo.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

QS – Rivoluzione Milan, Allegri vuole Ibra lontano dallo spogliatoio. Torna Galliani?- immagine 2

"Pare che Furlani sia intenzionato a fare un passo indietro e avrebbe già comunicato all'azionista di maggioranza il desiderio di dimettersi dal ruolo di ad. Contestualmente il capo-scout Moncada sta valutando un paio di proposte arrivate dall'estero (Nizza e Siviglia) da direttore sportivo. Quanto a Ibrahimovic, invece, potrebbe restare in un ruolo di relazione con gli sponsor e il marketing. Comunque ben distante dallo spogliatoio, come da volontà di Allegri", si legge.

QS – Rivoluzione Milan, Allegri vuole Ibra lontano dallo spogliatoio. Torna Galliani?- immagine 3
Getty

"In entrata non escluso il ritorno romantico di Galliani, come 'superconsulente' o addirittura nuovo presidente del Milan. E questo comporterebbe l'uscita di Scaroni. Per la posizione di amministratore delegato due le opzioni: lo stesso Calvelli (già nel Cda del club), o Giovanni Carnevali (ora al Sassuolo), sponsorizzato da Galliani", conclude sul Milan il giornale.

(Fonte: QS)

Leggi anche
Il Giornale – Diouf rischia l’incompiuta non per colpa sua. De Vrij: Mondiale a rischio
Bologna-Inter, moviola Cds: Bonacina da 6, gara senza difficoltà tecnica ma forse…

© RIPRODUZIONE RISERVATA