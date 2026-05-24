Il club rossonero si prepara a tanti cambi anche in dirigenza con l'ex Inter che avrebbe così un ruolo non operativo e legato al marketing. L'ex ad invece...

Manca un'altra partita per la conferma della qualificazione in Champions ma al Milan si parla già di rivoluzione. Quella della squadra e quella in dirigenza. "Dando per certa la conferma di Allegri e anche del ds Tare , sono pero previste novità per altre posizioni", spiega il Quotidiano Sportivo.

"Pare che Furlani sia intenzionato a fare un passo indietro e avrebbe già comunicato all'azionista di maggioranza il desiderio di dimettersi dal ruolo di ad. Contestualmente il capo-scout Moncada sta valutando un paio di proposte arrivate dall'estero (Nizza e Siviglia) da direttore sportivo. Quanto a Ibrahimovic, invece, potrebbe restare in un ruolo di relazione con gli sponsor e il marketing. Comunque ben distante dallo spogliatoio, come da volontà di Allegri", si legge.