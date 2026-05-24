Il quotidiano ha raccontato la partita e ha posto l'accento su alcuni protagonisti in particolare

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 13:52)

"Divertente si, emozionante no: una bella amichevole d'estate, del resto fa molto caldo e sono tornati i cooling break. L'Inter è già in vacanza, con 4 titolari lasciati liberi per preparare il Mondiale. Il Bologna gioca per l'onore, l'Europa è già sfumata". Così Gianni Visnadi su Il Giornale racconta il tre a tre al Dall'Ara nell'ultima giornata di campionato. "Tanti gol, tanti abbracci, i portieri come gadget più che serrature, contenti tutti e arrivederci all'anno prossimo".

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il quotidiano segnale la prova non brillante del "futuro portiere titolare dell'Inter", Pepo Martinez, che ha incassato tre gol. Quelli dell'Inter in totale in questa stagione sono 89, numero comune agli ultimi tre scudetti nerazzurri. La difesa invece non è stata la migliore con 35 reti incassate.

Segnalato anche la cifra tonda per Esposito che ne fa 10 in totale. E segnalato pure il gol del pari di Diouf, il primo in campionato. Impiegato "un po' a destra, un po' a sinistra, quasi mai dove potrebbe dare il meglio. Rischia l'incompiuta non per colpa sua". E poi de Vrij: "Si è infortunato all'adduttore, il Mondiale era già a rischio e ora è più lontano".

(Fonte: Il Giornale)