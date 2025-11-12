I giocatori non partiti per le nazionali e rimasti a Milano si ritroveranno oggi per iniziare la preparazione al derby del 23 novembre. Chivu potrà già lavorare con Thuram, non partito a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchie partite, ora completamente smaltito.
Inter, oggi parte la preparazione al derby. Da martedì i rientri, il calendario completo
Oggi riprenderanno gli allenamenti alla Pinetina con i giocatori non partiti per le gare delle nazionali. Da settimana prossima, giorno dopo giorno, arriveranno gli altri e si uniranno al gruppo.
"Martedì, alla ripresa degli allenamenti dopo il weekend di riposo, si aggregheranno al gruppo Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito, Frattesi e Lautaro. Gli ultimi a unirsi alla truppa saranno Akanji e Calhanoglu. Chivu spera che Svizzera e Turchia non li spremano troppo, perché per il resto non ha dubbi: nazionale o meno, di quei due è impossibile fare a meno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
