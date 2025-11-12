"Martedì, alla ripresa degli allenamenti dopo il weekend di riposo, si aggregheranno al gruppo Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito, Frattesi e Lautaro. Gli ultimi a unirsi alla truppa saranno Akanji e Calhanoglu. Chivu spera che Svizzera e Turchia non li spremano troppo, perché per il resto non ha dubbi: nazionale o meno, di quei due è impossibile fare a meno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.