Prima in campionato e in Champions: “Dopo i due ko è nata la nuova Inter di Chivu”

"Favorita d’obbligo a inizio stagione, ma meno di prima perché lo scudetto è sulla maglia del Napoli, la botta di Monaco non è “biodegradabile” e Chivu un’incognita. Apriti cielo dopo i due ko con Udinese e Juve, ma lì è nata la nuova Inter. Chivu creativo e pragmatico ha abbandonato i propositi rivoluzionari: rispetto a Inzaghi ora c’è più verticalità e velocità di giropalla, ma soprattutto ci sono Esposito e Bonny. Prima in campionato e anche in Champions (terza per i gol), l’Inter non s’è più fermata se si esclude l’1-3 con il Napoli, altro segnale dell’illeggibilità della stagione. Il calendario di Champions contro rivali abbordabili ha fatto il resto, ora la striscia terribile: un mese per un quadro credibile dell’Inter che in Italia sembra la meglio attrezzata per vincere", sottolinea La Gazzetta dello Sport.