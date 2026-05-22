Il tecnico rossonero è vicino all'obiettivo Champions, Spalletti rischia fortemente l'Europa League. Antonio lascia il Napoli: potrebbe tornare a Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 12:02)

Sui quotidiani tiene banco il mercato delle panchine per la prossima stagione. Il Giornale parla in particolare però di una conferma, quella di Max Allegri sulla panchina del Milan. Conquistato l'obiettivo Champions, l'allenatore dovrebbe restare sulla panchina rossonera.

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"La decisione finale dovrà tenere conto di questi tre fattori: raggiungimento della Champions, unità operativa, un volante unico nel fare il mercato. Che Allegri sia il terminale di altri sondaggi non è un mistero. I suoi rapporti con Manna, ds del Napoli, sono eccellenti dai tempi della Juve e in passato per due volte ADL lo aveva contattato (per il dopo Gattuso e prima che Conte restasse dopo lo scudetto). Anche l'eventuale candidatura per la panchina azzurra può essere una tentazione ma la priorità resta il Milan", assicura Franco Ordine.

Spalletti, con la Juve, rischia di restare fuori dalla prossima Champions. Anche la vittoria con il Torino potrebbe non bastare dopo la sconfitta incassata contro la Fiorentina. "La Signora dovrebbe accontentarsi dell'Europa League, limitando le proprie ambizioni e vedendo peggiorare sensibilmente anche i propri conti che continuano a essere in rosso nonostante gli aumenti di capitale che Exor ha sempre garantito. Tra il 2019 e il 2025 la società ha beneficiato di circa un miliardo di nuova liquidità, ma i risultati non sono stati pari alle attese e al momento il rischio di un nuovo flop

va considerato enorme. Trattandosi di un'azienda quotata in Borsa ed essendo di proprietà di una famiglia che al denaro ha sempre dato grande importanza, va da sé che il clima che si respira in questi giorni alla Continassa sia dir poco pesante", scrive sullo stesso quotidiano Domenico Latagliata.

L'allenatore bianconero ha firmato un contratto fino al 2028 ma i suoi rapporti con Comolli non sarebbero proprio speciali ma è diventato stretto il rapporto con Elkann che alla fine deciderà cosa fare a fine stagione.

"Spalletti non ha intenzione di nascondersi dietro al contratto e poitrebbe decidere di andarsene per le perplessità sulle prospettive di una squadra che si è dimostrata più vulnerabile e fragile di quanto pensasse", spiega ancora il giornale. A quel punto ci sarebbe da pensare ad un altro allenatore. E si potrebbe pensare ad Antonio Conte. Chiuderà la sua avventura al Napoli e potrebbe non decollare l'idea di un ritorno in Nazionale. E allora nonostante ci sia strato un grosso strappo con la Juve si potrebbe ricucire, spiega infine il quotidiano, proprio con lui.

(Fonte: Il Giornale)