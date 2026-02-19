Il fallo di mano sul gol del giocatore nerazzurro non è quello di Carlos Augusto, ma sarebbe lui stesso a toccare col polso: il VAR lo ha rivisto e non lo ha annullato

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 09:32)

L'Inter ha perso tre a uno contro il Bodo. Il gol di Esposito per il moviolista del Corriere dello Sport è da annullare. "Sarebbe clamoroso, da ritiro tessera, l’errore di Siebert (già fatto fuori dai 16 papabili per i Mondiali) e dal suo VAR, Dingert. Per questo vogliamo tenerci un un per cento di possibilità che nel VOR abbiamo un’immagine che chiarisca che Pio Esposito non ha toccato il pallone con avambraccio/polso sinistro prima del gol. Oppure che gli si siano spenti tutti i video e dunque, senza evidenza, hanno lasciato la decisione del campo", scrive il Corriere dello Sport.

Si parla nello stesso articolo di stortura del regolamento che però è questo: "Il pallone che tocca il braccio/mano di chi, nell’immediatezza, segna, deve essere considerato punito e la rete annullata. Quindi: il tocco di braccio di Carlos Augusto non conta (non è punibile, non ha i connotati della volontarietà), quello con l’avambraccio (polso) di Pio Esposito che poi segna nell’immediatezza andava valutato meglio soprattutto dal VAR, Dingert, tedesco (dunque nessun problema di lingua). E il gol doveva essere annullato", si legge sul giornale italiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)