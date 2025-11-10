"Rabiot tornerà titolare nel derby, la partita che più di tutte ha bisogno di professionisti di esperienza. Adrien approfitterà della pausa per riprendere condizione e ritmo gara: anche per vederlo all’opera è stata programmata per venerdì l’amichevole con l’Entella. La Francia del ct Deschamps lo ha ovviamente lasciato nelle mani di Allegri", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Pulisic è stato disponibile per il Milan già nell’ultimo week-end, quindi teoricamente convocabile. Rimarrà invece rossonero durante la pausa, in cerca della forma migliore. Anche con lui il Milan cresce di spessore: Christian ha le qualità tecniche per dialogare con Leao in attacco e la personalità per gestire le fasi più delicate di una partita. Tornerà Tomori e, ce ne fosse bisogno, Allegri riavrà pure Jashari (in panchina da due partite, nel derby prenota uno spazio) e Gimenez: ha fisicità, manca di gol ma ha dimostrato che le pressioni (e le critiche) non lo scalfiscono", aggiunge il quotidiano.